Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

18,015 EUR +0,78% (19.03.2019, 11:42)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Mehr als 82.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (19.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Der Nürnberger Konzern stehe gehörig unter Druck. Der Spezialist für Auto-Bordnetze habe den Ausblick für das Jahr 2019 aufgrund des schwierigen Marktumfelds zusammengestrichen. Die LEONI-Aktie sei im Anschluss um mehr als 17% in die Knie gegangen.Fakt ist: Die Probleme bei LEONI seien größtenteils hausgemacht. Immer wieder habe es Schwierigkeiten beim Hochlauf der Produktionen gegeben. Vor ein paar Monaten sei es Rumänien gewesen, vor wenigen Wochen das neue Werk in Mexiko. Verwunderlich sei die Geschwindigkeit, mit der sich die operative Entwicklung bei LEONI v.a. in den letzten Wochen verschlechtert haben solle. Habe der Vorstand die Entwicklung nicht kommen sehen? Immer wieder sei beim Nürnberger Automobilzulieferer die Rede von neuen oder höher als erwartet ausgefallenen Kosten für den An- bzw. für den Hochlauf neuer Werke. Zudem solle es an vielen anderen Standorten Effizienz- und Kostendefizite geben.Um die Probleme jetzt in den Griff zu bekommen, wolle LEONI ein Performance- und Strategie-Programm umsetzen. 2.000 Mitarbeitern sollten gehen, 500 Mio. Euro pro Jahr gespart werden. Die IG Metall nenne die Pläne "undurchsichtig und verwirrend". Jetzt müsse sich der erst seit fünf Monaten im Amt befindende Vorstand Aldo Kamper jedenfalls als Sanierer beweisen.Vor etwas mehr als einem Jahr habe die LEONI-Aktie mit 66 Euro ein Rekordniveau erreicht. Natürlich sei ein Börsenwert von 560 Mio. Euro im Vergleich zu einem Umsatz von knapp 5 Mrd. Euro verlockend. Das Management mache aber den Eindruck, die Probleme seit Monaten nicht in den Griff zu bekommen. Anleger sollten deshalb an der Seitenlinie bleiben. Für sehr spekulative Anleger mit einem langen Atem sei das Kursniveau aktuell jedoch sehr reizvoll, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2019)Börsenplätze LEONI-Aktie:Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:18,05 EUR +1,75% (19.03.2019, 11:26)