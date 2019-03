Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

18,365 EUR -17,09% (18.03.2019, 09:09)



Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

22,09 EUR (15.03.2019)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Mehr als 82.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (18.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Der angeschlagene Automobilzulieferer komme einfach nicht zur Ruhe, der Start ins neue Geschäftsjahr sei alles andere als zufriedenstellend verlaufen. Wegen des schwierigen Marktumfeldes kassiere das Unternehmen seine Ziele für 2019, einen neuen Ausblick habe der Kabelspezialist indes nicht bekannt gegeben. LEONI-Finanzvorstand Karl Gadesmann gebe per sofort seinen Posten ab.Um wieder zurück in die Spur zu finden, habe LEONI die Umsetzung eines Performace- und Strategie-Programms beschlossen. Belastend würden sich erhöhte Kosten im Zusammenhang mit den Anlaufschwierigkeiten im Werk in Merida, eine anhaltend schlechte operative Performance im Bordnetzbereich sowie eine weitere Eintrübung des Marktumfelds auswirken, heiße es in der Pressemitteilung.Das Unternehmen habe kurzfristige Maßnahmen zur Stabilisierung eingeleitet und plane einen Stellenabbau von 2.000 indirekten Mitarbeitern. Darüber hinaus denke LEONI über "alle Optionen" für Geschäftsbereiche mit einem Jahresumsatz von bis zu 500 Millionen Euro nach.Im Dezember seien Übernahmegerüchte aufgeflammt - LEONI solle sich mit der indischen Motherson Sumi in Fusionsgesprächen befinden. Bis dato gebe es allerdings keine Neuigkeiten in Sachen Merger. Für die Aktie dürfte es zu Wochenbeginn weiter bergab gehen, die spekulative Trading-Chance sei verpufft, es würden neue Tiefs drohen.Anleger sollten vorerst die weitere Entwicklung bei LEONI abwarten und an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LEONI-Aktie: