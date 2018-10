ISIN LEONI-Aktie:

Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Mehr als 82.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (22.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Deutsche Autobauer hätten es schwer: Daimler, BMW und Audi hätten die Prognosen für 2018 gesenkt, die Zulieferer würden leiden. Nach Continental schraube nun auch LEONI die Erwartungen nach unten: 100 Mio. Euro weniger Konzernumsatz, 196 Mio. statt bisher 215 bis 235 Mio. Euro EBIT und ein negativer Free Cash Flow von bis zu 150 Mio. Euro. Ursprünglich sollte der freie Barmittelzufluss vor Dividendenzahlung ausgeglichen sein. Als Grund nenne LEONI die schwächere Entwicklung des Automobilmarktes in China, Handelskonflikte sowie Auswirklungen des neuen Abgasstandard WLTP.Das Wertpapier sei in diesem Jahr schon durch zahlreiche Unterstützungen gefallen und hetze von einem Jahrestief zum nächsten. In Zahlen: Minus 56% in diesem Jahr. Im Zuge der Gewinnwarnung halte auch die wichtige Unterstützung im Bereich 30 Euro nicht. Die Aktie habe heute zeitweise mehr als 6% verloren und auf 28,00 Euro gerutscht. Doch die Erholung habe schnell eingesetzt. Könnten die Bullen die 30-Euro-Marke nicht nachhaltig zurückerobern, drohe weiteres Abwärtspotenzial, zunächst bis zum Tief aus dem Jahr 2016 bei rund 23,00 Euro.Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der LEONI-Aktie, eine Stabilisierung abzuwarten. (Analyse vom 22.10.2018)Börsenplätze LEONI-Aktie:Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:31,39 EUR +4,74% (22.10.2018, 14:07)Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:31,02 EUR +2,95% (22.10.2018, 14:21)