Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

13,68 EUR +2,32% (31.05.2021, 12:30)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

13,71 EUR +2,24% (31.05.2021, 12:36)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen und Spezialkabel bis hin zu kundenspezifisch entwickelten Bordnetz-Systemen und zugehörigen Komponenten sowie Dienstleistungen. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. (31.05.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das "verkaufen"-Rating für die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF).Der Bericht für das Q1/2021 habe die Anfang Mai veröffentlichten Eckdaten (Umsatz, bereinigtes EBIT, freier Cashflow) bestätigt, die ergebnisseitig deutlich über den Analystenprognosen gelegen hätten. Das berichtete EBIT und das EPS (jeweils erstmals veröffentlicht) seien v.a. sondereffektbedingt besser als die Analystenprognosen ausgefallen. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 31.03.2021) würden sich nach wie vor auf einem kritischen Niveau bewegen.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 (Umsatz- und EBIT-Verbesserungen, aber Cashflow-Verschlechterung ausgehend von negativem Niveau, sei Anfang Mai umsatz- und ergebnisseitig erhöht worden) sei im Rahmen des Q1-Berichts wiederholt worden. Er impliziere im weiteren Jahresverlauf ergebnisseitig schwächere Quartale im Vergleich zum Auftaktvierteljahr.Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2021e: -0,87 (alt: -1,67) Euro; EPS 2022e: +1,33 (alt: +1,24) Euro). Die Geschäftsentwicklung zeige - auch wegen des Restrukturierungs- und Effizienzsteigerungsprogramms "VALUE 21" - nach Erachten des Analysten grundsätzlich in die "richtige" Richtung. Allerdings sei dies seines Erachtens bereits in der Kursentwicklung der LEONI-Aktie (seit Jahresbeginn: +101%) mehr als eingepreist.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LEONI-Aktie: