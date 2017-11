ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Mehr als 82.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (24.11.2017/ac/a/d)



Die in Nürnberg ansässige LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein führender europäischer Anbieter von Kabeln und Kabelsystemen für die Automobilbranche und zahlreiche weitere Industrien, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Vergangene Woche habe LEONI-Chef Dieter Belle erfreuliche Zahlen für das dritte Quartal verkünden können. Mit einem Plus von rund 11% auf 1,19 Milliarden Euro habe ein Anstieg des Konzernumsatzes gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 verbucht werden können. Noch deutlicher sei das Wachstum des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) ausgefallen. Nachdem im Vorjahr das Ergebnis durch einen Betrugsfall belastet gewesen sei und das EBIT negativ ausgefallen sei, habe der Kabel- und Bordnetzspezialist in den Monaten Juli bis September ein positives EBIT von 46,4 Millionen Euro erwirtschaftet.Insgesamt habe das dritte Quartal die diesjährige Geschäftsentwicklung bestätigt. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres habe sich der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um circa 10% auf 3,63 Milliarden Euro erhöht und habe somit im oberen Bereich der Erwartungen gelegen. Das Neunmonats-EBIT habe sich nahezu auf 183,1 Millionen Euro vervierfacht. Aufgrund des deutlichen Ergebnisanstiegs habe LEONI die Prognose für das laufende Jahr erhöht. So solle der Konzernumsatz für 2017 auf rund 4,8 Milliarden Euro (Vorjahr 4,4 Milliarden Euro) und das EBIT auf 220 Millionen Euro (Vorjahr 78,1 Millionen Euro) ansteigen.Der Trend zum E-Auto bzw. zur Elektromobilität dürfte sich nach Ansicht der Analysten der DZ BANK in den nächsten Jahren fortsetzen und könnte sich bei der LEONI AG als wahrer Wachstumsmotor erweisen. Neben Hochvolt-Bordnetzen für alle alternativen Antriebssysteme würden die Nürnberger auch Kabellösungen für E-Ladestationen anbieten. Bereits heute trage der Unternehmensbereich Wiring Systems Division (WSD) einen großen Teil zum Gesamtumsatz bei. Vor allem Großkunden wie Volkswagen und Daimler, welche erst kürzlich verkündet hätten, ihr Angebot an E-Fahrzeugen massiv auszubauen, könnten nach Erachten der Analysten in den nächsten Jahren für einen Wachstumsschub bei der LEONI AG sorgen. (Ausgabe vom 24.11.2017)