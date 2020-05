Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie:



XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

110,86 EUR +0,04% (22.05.2020, 15:04)



Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

110,80 EUR -0,50% (22.05.2020, 15:13)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit etwa 134.000 Mietwohnungen und ca. 360.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2018 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 767 Millionen Euro. (22.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) unter die Lupe.Vonovia sei in den letzten Jahren durch Übernahmen stark gewachsen. Jüngst hätten Gerüchte die Runde gemacht, dass der größte Wohnungskonzern Deutschlands die Nummer 2, Deutsche Wohnen, kaufen wolle. Indes scheine die Nummer 3, LEG Immobilien, auf diesem Gebiet tätig werden zu wollen. Das "Manager-Magazin" berichte, dass der Konzern den Konkurrenten TAG Immobilien übernehmen wolle.Per Ad-hoc-Mitteilung bestätige LEG Immobilien am Nachmittag, dass der Vorstand Gespräche mit der TAG Immobilien AG über einen möglichen Zusammenschluss der beiden Unternehmen aufgenommen habe. Ein solcher Zusammenschluss würde im Wege eines öffentlichen Angebots an die Aktionäre der TAG umgesetzt, ihre Aktien in Aktien der LEG zu tauschen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei allerdings ungewiss, ob eine Transaktion vereinbart und bekannt gegeben werde.LEG-Aufsichtsratschef Michael Zimmer solle sich nach Informationen des Magazins bereits mit TAG-Aufsichtsratschef Rolf Elgeti ausgetauscht haben. Ein Zusammenschluss wäre nach Einschätzung des "Aktionär" durchaus sinnvoll, wobei die Schwerpunkte der beiden Firmen eher komplementär seien. LEG sei mit seinen 136.000 Wohneinheiten vor allem in Nordrhein-Westfalen aktiv, TAG Immobilien mit seinen 85.000 Einheiten vor allem im Osten und Südosten Deutschlands.Auf kurze Sicht verspreche TAG Immobilien ein gutes Chance/Risiko-Verhältnis. LEG dürfte mehr bezahlen müssen als die aktuellen 21,74 Euro pro Aktie. Irgendwann müsste man dann in LEG-Aktien wechseln. Analyse vom 22.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link