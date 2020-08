Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie:



XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

125,06 EUR +0,68% (11.08.2020, 10:33)



Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

125,34 EUR +0,48% (11.08.2020, 10:47)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit etwa 134.000 Mietwohnungen und ca. 360.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2018 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 767 Millionen Euro. (11.08.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Analyse sein Kursziel für die Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF).Die LEG Immobilien AG habe im ersten Halbjahr 2020 Mieterlöse in Höhe von EUR 308,0 Mio. generiert und damit eine Steigerung um 5,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Leerstandsquote sei um 50 Basispunkte auf 3,4% (auf vergleichbarer Basis: -30 Basispunkte auf 3,3%) gefallen. Die durchschnittliche monatliche Netto-Kaltmiete je qm habe um 2,7% auf EUR 5,88 (auf vergleichbarer Basis: +2,6% auf EUR 5,90) zugenommen. Das Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung habe sich von EUR 225,9 Mio. auf EUR 239,5 Mio. (+6,0%) erhöht.Die für die operative Ertragskraft maßgebliche Kennzahl FFO (Funds From Operations) habe im Zeitraum von Januar bis Juni 2020 einen um 13,8% (4,1% je Aktie) höheren Wert von EUR 194,6 Mio. (EUR 2,82 je Aktie) gegenüber EUR 171,0 Mio. (EUR 2,71 je Aktie) im Vorjahr verzeichnet. Der FFO II (FFO zzgl. Ergebnis aus Verkäufen) habe sich auf EUR 193,4 Mio. (+14,2%) im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR 169,4 Mio. verändert.Die LEG Immobilien AG habe nach sechs Monaten 2020 ein dynamisches Wachstum der Mieteinnahmen sowie des operativen Ergebnisses ausweisen können. Dementsprechend sei die Prognose für das operative Ergebnis im Gesamtjahr 2020 tendenziell angehoben worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "LEG Immobilien AG": Keine vorhanden.