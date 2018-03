Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie:



XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

88,98 EUR +2,37% (08.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

88,70 EUR +1,99% (08.03.2018, 18:47)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 130.000 Mietwohnungen und zirka 350.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2017 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 796 Millionen Euro. (08.03.2018/ac/a/d)



Essen (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) unverändert mit "kaufen" ein.2017 seien die Nettomieteinnahmen um 4,5% auf 535 Mio. Euro gestiegen. Der FFO I (operatives Ergebnis nach Zinsen und Steuern) habe sich 10,1% auf 295 Mio. Euro bzw. 4,67 Euro/Aktie verbessert. Der Net Asset Value/Aktie sei auf 83,81 (+25% ggü. 2016 und +12% ggü. 9/2017) gestiegen Der Verschuldungsgrad habe auf 42,9% reduziert werden können. Die Dividende solle um 10% auf 3,04 Euro steigen.Die Prognosen für 2018 und 2019 seien bestätigt worden: 2018 werde ein FFO I von 315 bis 323 Mio. Euro bzw. 4,99 bis 5,11 Euro/Aktie (+7% bis 9% ggü. 2017) erwartet. Die Dividende für 2017 solle weiterhin mindestens 65% des FFO I betragen. Für 2019 werde ein FFO I von 338 bis 344 Mio. Euro (+6% bis 8% ggü. 2018) prognostiziert.LEG habe gute Zahlen vorgelegt, die am oberen Rand der Unternehmensprognosen gelegen hätten. Verantwortlich für die Ergebnisverbesserungen seien organisches Wachstum, Akquisitionen und gesunkene Kosten gewesen. Stärker als erwartet habe der Net Asset Value zugelegt. Hier habe LEG - wie auch Wettbewerber - von Mietverbesserungen und höheren Marktpreisen profitiert.In der Telefonkonferenz habe sich der Vorstand auch zu möglichen Belastungen aus dem Berliner Koalitionsvertrag geäußert, sehe hieraus jedoch kaum Auswirkungen. Positive Entwicklungen sehe LEG hingegen im Heimatmarkt NRW durch dessen neue CDU/FDP Landesregierung. LEG besitze in NRW ein breit gestreutes Wohnportfolio, dessen durchschnittliche Monatsmiete lediglich 5,46 Euro/m2 betrage. Daher sollten Preisübertreibungen, wie sie in einigen Großstädten (u.a. Berlin, München) auftreten würden, kein Problem darstellen.Nach der jüngsten Hochstufung bekräftigt Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, aufgrund der weiterhin sehr guten Perspektiven seine Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 98,00 Euro für die LEG Immobilien-Aktie. Der Investor sollte aber weiterhin die Zinssensitivität des Immobiliensektors beachten. (Analyse vom 08.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link