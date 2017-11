Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

88,179 EUR +1,45% (13.11.2017, 12:37)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 130.000 Mietwohnungen und zirka 350.000 Bewohnern eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist die LEG mit zehn Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2015 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 645 Millionen Euro. (13.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Neunmonatszahlen zum Kauf der Aktie der Immobiliengesellschaft LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) und erhöht das Kursziel von 85 auf 96 Euro.Mit dem etwas über den Erwartungen liegenden Ergebnis für die ersten drei Quartale 2017 und der günstigen Managementprognose bis 2019 sehe er die LEG Immobilien AG gut aufgestellt, den Aktionären ein solides Ergebnis- und Dividendenwachstum bieten zu können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die LEG Immbilien-Aktie von "halten" auf "kaufen" heraufgestuft und das Kursziel von 85 auf 96 Euro angehoben. (Analyse vom 13.11.2017)Xetra-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:88,18 EUR +1,44% (13.11.2017, 12:28)