Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 130.000 Mietwohnungen und zirka 350.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2016 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 763 Millionen Euro. (18.04.2017/ac/a/d)



Unter deutschen Immobilienunternehmen habe der Analyst seine Präferenzen für Q2 neu sortiert und zähle jetzt unter anderem das Wertpapier von LEG Immobilien zu seinen "Top Picks". Der Titel sollte nach einer enttäuschenden Bewertungsentwicklung 2016 in diesem Sommer von einem Aufhol-Effekt profitieren. Ferner sollten in den Kernregionen der LEG einige Wohnimmobilien-Portfolios wieder auf den Markt kommen.Markus Scheufler, Aktienanalyst der Deutschen Bank, hat sein "buy"-Votum für die LEG Immobilien-Aktie bestätigt. (Analyse vom 18.04.2017)