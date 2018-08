XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

71,22 EUR +6,01% (08.08.2018, 15:21)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

71,62 EUR +6,51% (08.08.2018, 15:31)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2017 einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 74 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (08.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) von 72 auf 74 Euro.Für alle Beteiligten bringe der geplante Verkauf des 50%-Anteils am Joint Venture ARLANXEO eine Reihe von Vorteilen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Kölner Konzern erziele einen günstigen Verkaufspreis für die verbliebene 50%-Beteiligung an ARLANXEO und könne deutlich vor Ablauf der ursprünglich vereinbarten Sperrfrist über den Transaktionserlös verfügen. Die zufließenden Mittel würden den finanziellen Spielraum erheblich vergrößern und könnten eingesetzt werden, um den laufenden Transformationsprozess des Unternehmens weiter voranzubringen. Zudem verringere sich durch den Verkauf die Abhängigkeit von volatilen, derzeit durch intensiven Wettbewerb und Überkapazitäten geprägten Märkten und Ölpreisschwankungen. Gleichzeitig werde die Fokussierung auf mittelgroße Spezialchemiemärkte verstärkt. Die Transaktion bringe LANXESS somit bei der strategischen Neuausrichtung früher als geplant einen großen Schritt voran.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die LANXESS-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 72 auf 74 Euro angehoben. (Analyse vom 08.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: