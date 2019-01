Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

40,32 EUR -0,15% (02.01.2019, 11:00)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2017 einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 74 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (02.01.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF).Das Unternehmen habe am 31.12. den Verkauf des 50%-Anteils am Joint Venture ARLANXEO (Kautschukunternehmen mit Umsatz von 3,2 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2017) an den Partner Saudi Aramco vollzogen. Ihm würden durch die Transaktion rund 1,4 Mrd. Euro zufließen, was der Analysten-Erwartung entspreche. Die Trennung von ARLANXEO sehe er unter mehreren Aspekten positiv für das Unternehmen. Strategisch führe sie zu einer Neuausrichtung mit einer höheren Stabilität des Geschäftsmodells (u.a. Reduktion der Abhängigkeit von volatilen Märkten, Diversifikation der Abnehmerindustrien) sowie einer Verbesserung der Flexibilität (Investitionen und Akquisitionen für den Konzernumbau).Außerdem erleichtere sie die Verteidigung des Investmentgrade-Status (Moody's: "Baa2" (Ausblick: "stabil"); S&P: "BBB" (Ausblick: "stabil")). Das Erreichen der Mittelfristziele (bis 2021e: u.a. bereinigte EBITDA-Marge über den Zyklus hinweg von 14% bis 18%) werde aber durch die getrübten globalen Konjunkturperspektiven vorerst erschwert. Der Analyst habe seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2019 gesenkt (u.a. berichtetes EPS: 3,61 (alt: 3,77) Euro; bereinigtes EPS: 4,16 (alt: 4,32) Euro; Dividende je Aktie: 0,90 (alt: 1,00) Euro).Das Votum für die LANXESS-Aktie (12 Monate: -39%) lautet nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 59,00 auf 45,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 02.01.2019)Börsenplätze LANXESS-Aktie:XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:40,33 EUR +0,32% (02.01.2019, 11:01)