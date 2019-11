XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.500 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (13.11.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) von 53 auf 55 Euro.Der Kölner Konzern spüre zwar die schwächere Nachfrage aus der Automobilindustrie, könne die Auswirkungen jedoch dank einer breiten Aufstellung durch Erfolge in anderen Geschäftsbereichen bisher in Grenzen halten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hinzu gekommen sei zuletzt Rückenwind von der Währungsseite. Allerdings sei kein schneller Aufschwung in Sicht, so dass auch das Jahr 2020 schwierig bleiben dürfte. Vor dem Hintergrund der Bestätigung des Ergebnisausblicks für 2019 durch den Vorstand habe Strauß nur geringfügige Anpassungen sei er Schätzungen vorgenommen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die LANXESS-Aktie mit einem von 53 auf 55 Euro Kursziel bekräftigt. (Analyse vom 13.11.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der LANXESS AG: Keine vorhanden.Börsenplätze LANXESS-Aktie: