ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2019 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (01.12.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF).In Q3 hätten sich viele Kundenindustrien von den Geschäftseinbrüchen des zweiten Quartals erholt gezeigt, dennoch habe LANXESS auch im Zeitraum Juli bis September erhebliche negative Auswirkungen der Corona-Pandemie gespürt. Der Umsatz habe sich im Vorjahresvergleich um 14,3% auf EUR 1,461 Mrd. verringert. Dies sei die Folge rohstoffpreisgetriebener Rückgänge der Absatzpreise (-5,8 PP), geringerer Absatzmengen (-6,7 PP) und negativer Währungseffekte (-2,2 PP) gewesen.Der Einbruch des um Sondereinflüsse bereinigten EBITDA um 28,3% auf EUR 193 Mio. spiegle neben den Belastungen durch Corona auch einen planmäßigen größeren Wartungsstillstand am Standort Belgien wider. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter sei um 62,3% auf EUR 26 Mio. (EUR 0,30 nach EUR 0,79 je Aktie) eingebrochen, das um Sondereinflüsse bereinigte Konzernergebnis habe sich auf EUR 57 Mio. (EUR 0,66 nach EUR 1,32 je Aktie) halbiert.LANXESS habe auch in Q3 die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich zu spüren bekommen. Zwar hätten sich im Vergleich zu Q2 Erholungstendenzen bei der Nachfrage aus vielen Kundenindustrien gezeigt, und das Segment Consumer Protection habe sich wieder als solide Konzernstütze erwiesen. Dennoch hätten die Geschäftszahlen für den Zeitraum Juli bis September klar unter den vergleichbaren Vorjahreswerten gelegen. Immerhin habe die Visibilität soweit zugenommen, dass das Management den Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2020 habe präzisieren können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der " LANXESS AG": Keine vorhanden.