43,05 EUR +10,73% (31.05.2022, 09:06)



39,01 EUR +2,09% (31.05.2022, 17:35)



DE0005470405



547040



LXS



LNXSF



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.900 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (31.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem eher mauen Marktumfeld könnten die Anteilscheine von LANXESS kräftig zulegen. So verteuere sich die Aktie des MDAX -Konzerns im vorbörslichen Handel um aktuell 5 Prozent. Denn der Spezialchemiehersteller treibe seinen Umbau mit einem milliardenschweren Deal im Geschäft mit Hochleistungs-Kunststoffen voran.Die Kölner würden mit der Beteiligungsgesellschaft Advent ein Gemeinschaftsunternehmen für Hochleistungs-Polymere gründen, in das das Engineering-Materials-Geschäfts (DEM) des niederländischen Konzerns DSM eingebracht werden solle, wie der MDAX-Konzern am Dienstag mitgeteilt habe. Ein entsprechender Kaufvertrag für 3,7 Milliarden Euro sei mit DSM unterzeichnet worden.LANXESS bringe seinen Geschäftsbereich High Performance Materials (HPM) in das neue Unternehmen ein. Advent solle dann mindestens 60 Prozent des Joint Ventures halten. LANXESS werde im Gegenzug eine erste Zahlung von mindestens 1,1 Milliarden Euro sowie einen Anteil von bis zu 40 Prozent erhalten, habe es weiter geheißen. Mit dem Geld sollten Schulden getilgt werden. Zudem werde ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 300 Millionen Euro geprüft.