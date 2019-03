XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

51,06 EUR +2,63% (19.03.2019, 09:54)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

51,02 EUR +2,86% (19.03.2019, 10:10)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.400 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (19.03.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) von 48,00 Euro auf 52,00 Euro.Das Q4-Zahlenwerk habe sich auf operativer Ebene im Rahmen der Analystenprognosen bewegt. Das Nettoergebnis habe die Analystenerwartung übertroffen. Das EBITDA-Ziel für das Gesamtjahr 2018 (oberes Ende der Spanne 973 bis 1.020 Mio. Euro) sei erfüllt worden (sei: 1.016 Mio. Euro). Der Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr (0,90 (Vj.: 0,80) Euro je Aktie) habe die Analystenerwartung getroffen.Der Ergebnisausblick für 2019 (bereinigtes EBITDA auf Vorjahresniveau) werde durch einen Rechnungslegungseffekt (IFRS 16) im niedrigen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich positiv beeinflusst. Der Mittelzufluss aus dem ARLAN-XEO-Verkauf (rund 1,4 Mrd. Euro) helfe beim Konzernumbau sowie dem Verschuldungsabbau. Das Aktienrückkaufprogramm werde nach Ansicht des Analysten die Aktie stützen. Die Konjunktur-Frühindikatoren würden aber nach wie vor ein schwächeres Wachstumstempo signalisieren, was an der Chemiebranche und LANXESS nicht spurlos vorbeigehen werde. Diermeier habe seine Schätzungen angepasst (u.a. berichtetes EPS 2019e: 3,55 (alt: 3,68) Euro; berichtetes EPS 2020e: 4,05 (alt: 3,88) Euro).Das Votum für die LANXESS-Aktie lautet nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 19.03.2019)Börsenplätze LANXESS-Aktie: