XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

61,00 EUR +0,13% (26.05.2021, 14:28)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

60,92 EUR -0,13% (26.05.2021, 14:39)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2020 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (26.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) von 66 auf 64 Euro.Der Kölner Konzern habe mit den Q1-Geschäftszahlen auf Vorjahresniveau und mit der Anhebung der Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2021 an der Börse nicht so recht überzeugen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Andere Chemieunternehmen hätten für das Auftaktquartal teilweise erhebliche Gewinnsteigerungen gemeldet und ihre Ausblicke überwiegend kräftig angehoben. Strauß habe seine Schätzungen für die Erfolgskennzahlen von LANXESS adjustiert.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die LANXESS-Aktie und reduziert das Kursziel von 66 auf 64 Euro. (Analyse vom 26.05.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der " LANXESS AG": Keine vorhanden.Börsenplätze LANXESS-Aktie: