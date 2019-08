XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

49,16 EUR -3,38% (05.08.2019, 13:27)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

49,32 EUR -3,97% (05.08.2019, 13:41)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.500 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (05.08.2019/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) von 52 auf 54 Euro.Die Q2-Zahlen seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Ergebnisausblick für 2019 sei erneut bestätigt worden. Diermeier sehe LANXESS auf Kurs. Er habe seine Prognosen aber angepasst.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die LANXESS-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 52 auf 54 Euro angehoben. (Analyse vom 05.08.2019)Börsenplätze LANXESS-Aktie: