LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2020 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (24.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemiekonzern LANXESS wolle sein Geschäft rund um Materialschutz- und Konservierungsmittel mit einer weiteren Milliarden-Übernahme in den USA ausbauen. Für rund 1,3 Milliarden US-Dollar (1,1 Milliarden Euro) solle das Microbial-Control-Geschäft des Herstellers von Duftstoffen und Aromen IFF gekauft werden, wie die Kölner am Dienstag mitgeteilt hätten.LANXESS-Chef, Matthias Zachert, sehe den Konzern damit auf dem Weg zu einem der weltweit größten Anbieter antimikrobieller Schutzprodukte. Der Kaufpreis solle über die Ausgabe von Anleihen finanziert werden. Zudem werde das aktuell ausgesetzte Aktienrückkaufprogramm nicht fortgeführt werden.Der Anbieter von antimikrobieller Wirkstoffen für Materialschutz, Konservierungs- und Desinfektionsmittel beschäftige den Angaben zufolge rund 270 Mitarbeiter und betreibe zwei Produktionsanlagen an den US-amerikanischen Standorten St. Charles (Louisiana) und Institute (West Virginia). In einem durchschnittlichen Jahr erziele der Bereich einen Umsatz von rund 450 Millionen Dollar sowie ein operatives Ergebnis (EBITDA) von etwa 100 Millionen Dollar, habe es weiter geheißen.Die Übernahme solle bereits im ersten Jahr nach Abschluss einen Gewinnbeitrag liefern. Binnen vier Jahren erwarte LANXESS dann durch Einsparungen im Zusammenhang mit dem Kauf einen zusätzlichen operativen Gewinn von rund 35 Millionen Dollar."Der Aktionär" sehe für den stark aufgestellten Spezialchemiekonzern weiter mittel- bis langfristig reichlich Aufwärtspotenzial. Anleger können beim MDAX -Titel deshalb nach wie vor einsteigen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur LANXESS-Aktie. Der Stopp sollte bei 48,00 Euro platziert werden. Das Lithium-Thema sorge für Zusatzfantasie. (Analyse vom 24.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)