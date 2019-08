XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

53,74 EUR +0,83% (09.08.2019, 12:21)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

53,90 EUR +0,94% (09.08.2019, 12:34)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.500 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (09.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF).LANXESS und Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) hätten den Verkauf ihres Gemeinschaftsunternehmens Currenta (Chemiepark-Betreiber) an MIRA angekündigt. Der Unternehmenswert liege gemäß der Verkaufsvereinbarung bei 3,5 Mrd. Euro. Der Eigenkapitalwert des 40%igen Anteils von LANXESS an Currenta betrage ca. 780 Mio. Euro (vor Steuern). Der Buchwert der Currenta-Beteiligung stehe aber in der LANXESS-Bilanz mit einem Wert von 0 Mio. Euro, so dass der Kölner Spezialchemiekonzern neben dem Mittelzufluss auch einen erheblichen Buchgewinn aus der Transaktion (Abschluss bis Ende April 2020 erwartet) erzielen werde.Durch den Verkauf der Currenta-Beteiligung gewinne LANXESS nach Meinung von Diermeier zusätzlichen finanziellen Spielraum (Zukäufe, Aktienrückkäufe), der durch den Verkauf der ARLANXEO-Beteiligung Ende 2018 bereits vorhanden sei. Wichtig sei seines Erachtens aber auch aus operativer Sicht, dass sich LANXESS mit MIRA auf zunächst auf zehn Jahre ausgelegte Dienstleistungs- und Versorgungsverträge für die drei Produktionsstandorte Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen zu wettbewerbsfähigen Konditionen habe verständigen können. Bisher habe Currenta diese drei Chemieparks gemanagt und betrieben. Mit dem Verkauf sollten damit LANXESS keine operativen Nachteile entstehen.Der Analyst habe seine Erwartungen teilweise erhöht (u.a. berichtetes EPS 2019e: unverändert 3,48 Euro; berichtetes EPS 2020e: 11,02 (alt: 3,88) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: