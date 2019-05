XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

49,27 EUR +0,86% (21.05.2019, 13:57)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

49,24 EUR +0,80% (21.05.2019, 14:08)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.400 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (21.05.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) von EUR 52,00 auf EUR 53,00.Die Q1-Zahlen seien solide ausgefallen. LANXESS profitiere zunehmend von dem tiefgreifenden Konzernumbau, mit dem das Geschäft ausgewogener und stabiler aufgestellt worden sei. Das erweise sich gerade jetzt in einem schwieriger gewordenen gesamtwirtschaftlichen Umfeld als vorteilhaft. Der Ausblick für 2019, der auch nach der jetzt erfolgten Konkretisierung ein Ergebnis in etwa auf Vorjahreshöhe in Aussicht stelle und ursprünglich mit Enttäuschung aufgenommen worden sei, erscheine inzwischen mit Blick auf die aktuellen weltweiten Rahmenbedingungen als recht ansprechend.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, stuft die die LANXESS-Aktie weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 21.05.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "LANXESS AG": Keine vorhanden.Börsenplätze LANXESS-Aktie: