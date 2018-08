XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

67,86 EUR -3,53% (02.08.2018, 14:37)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

67,86 EUR -3,44% (02.08.2018, 14:45)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2017 einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 74 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (02.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) von 70 auf 72 Euro.Der Kölner Konzern habe auch im zweiten Quartal 2018 den erfolgreichen Geschäftsverlauf fortsetzen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotz steigender politischer Risiken habe sich zudem der Vorstand in seinem Ausblick nun sogar noch etwas optimistischer als zuvor gezeigt, indem er eine Ergebnissteigerung am obere Ende der bisher genannten Bandbreite in Aussicht gestellt habe. An der Börse sei der Q2-Bericht allerdings mit Verkäufen der LANXESS-Aktie quittiert worden. Dies zeige die mittlerweile hohe Erwartungshaltung vieler Marktteilnehmer, der das Chemieunternehmen offenbar zunehmend schwerer gerecht werden könne. Strauß habe seine Ergebnisschätzungen nach oben revidiert und das Kursziel entsprechend moderat erhöht.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die LANXESS-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 70 auf 72 Euro angehoben. (Analyse vom 02.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: