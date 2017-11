XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.700 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 54 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (20.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Der legendäre Investor Warren Buffett liebe US-Titel. Der Großteil des Kapitals seiner Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway sei daher in US-Unternehmen investiert. Europäische oder gar deutsche Aktien würden sich im Portfolio dagegen kaum finden. Trotzdem sei es den Managern von LANXESS gelungen, Buffett zu überzeugen.Kein Wunder, denn bei LANXESS laufe es einfach rund. LANXESS-Chef Matthias Zachert sehe das Unternehmen auf einen guten Weg, die ambitionierten Langfristziele zu erreichen.Bis vor wenigen Handelstagen habe die LANXESS-Aktie kurz vor einem starken Kaufsignal gestanden - dem Sprung über die 70,85-Euro-Marke und damit auf ein neues Allzeithoch. Doch die allgemeine Marktkorrektur sowie solide Quartalsergebnisse, welche die von LANXESS zuvor bereits regelrecht verwöhnten Marktteilnehmer aber in etwa bereits erwartet hätten, hätten dies verhindert. Nun müssten sich die LANXESS-Anteilseigner wohl noch etwas gedulden. Grundsätzlich stimme das Chartbild weiterhin optimistisch.Durch den Sprung über die 70,85-Euro-Marke würde die LANXESS-Aktie ein starkes Kaufsignal generieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2017)Börsenplätze LANXESS-Aktie: