ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.700 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 54 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (16.03.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) von 66,00 auf 70,00 Euro.Die Q4-Zahlen hätten mit Ausnahme des Nettoergebnisses weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Unternehmenszielsetzung für das Gesamtjahr sei erreicht worden. Für 2017 habe LANXESS einen leichten Anstieg des bereinigten EBITDA in Aussicht gestellt. Den Ausblick werte der Analyst als konservativ. Sollte sich der positive Trend von Anfang des Jahres fortsetzen, sollte es jedoch noch Aufwärtspotenaial geben. Die Transformation des Unternehmens hin zu einem stabileren Geschäft schreite erfolgreich voran (Chemtura-Übemahme solle unverändert Mitte 2017 abgeschlossen werden). Der Analyst habe seine Prognosen erhöht. Der konservative Ausblick spiegle die hohen Unsicherheiten realistisch wider, biete aber Potenzial nach oben.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die LANXESS-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 66,00 auf 70,00 Euro angehoben. (Analyse vom 16.03.2017)Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:66,20 EUR +0,70% (16.03.2017, 08:39)XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:65,94 EUR (15.03.2017)