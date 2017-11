Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

62,35 EUR -1,19% (23.11.2017, 14:52)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.700 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 54 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (23.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktie: Stramm auf Wachstumskurs - AktienanalyseDer Spezialchemiekonzern LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist stramm auf Wachstumskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie das Unternehmen vergangene Woche mitgeteilt habe, hätten die Erlöse im dritten Quartal um 25,1 Prozent auf 2,4 Mrd. Euro angezogen. Für den entscheidenden Schub habe der Bereich Enigeering Materials gesorgt. Hier seien die Einnahmen dank der Übernahme des Konkurrenten Chemtura um 36,6 Prozent auf 351 Mio. Euro geklettert. Aber auch das Wachstum in den übrigen Segmenten gebe keinerlei Anlass zur Kritik. Fast überall sei es prozentual zweistellig nach oben gegangen."LANXESS ist gut in Fahrt. Unser klarer strategischer Fokus auf margenstarke Spezialchemie zahlt sich zunehmend aus, und in unserer neuen Aufstellung sind wir operativ sehr gut unterwegs. Besonders erfreulich: alle Regionen und alle unsere Spezialchemie-Segmente verzeichnen deutliche Ergebniszuwächse", so Vorstandschef Matthias Zachert.Tatsächlich habe das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 35 Prozent auf 347 Mio. Euro zugelegt. Neben den Ergebnisbeiträgen der akquirierten Chemtura-Geschäfte seien hierfür auch gestiegene Absatzmengen verantwortlich gewesen. Kleiner Schönheitsfehler: Das Konzernergebnis sei wegen einmaliger Sonderaufwendungen - diese würden im Wesentlichen aus der Konsolidierung der Produktion von Schmierstoff-Vorprodukten und der damit verbundenen Beendigung der Produktion am Standort Ankerweg in Amsterdam resultieren - von 62 auf 55 Mio. Euro zurückgegangen. Bereinigt um diese Effekte sei es allerdings um 37,7 Prozent auf 106 Mio. Euro gestiegen.Börsenplätze LANXESS-Aktie:XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:62,41 EUR -0,57% (23.11.2017, 14:40)