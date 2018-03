XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

63,00 EUR -3,70% (22.03.2018, 10:19)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

63,02 EUR -2,88% (22.03.2018, 19:58)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2017 einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 74 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (22.03.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":2017 war ein erfolgreiches Jahr für die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank der Übernahme des US-Unternehmens Chemtura habe der Spezialchemiekonzern sein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie vor Sondereinflüssen um knapp 30 Prozent auf 1,29 Mrd. Euro steigern können - ein neuer Bestwert. Der Umsatz habe um gut ein Viertel auf 9,7 Mrd. Euro zugelegt.Kleiner Schönheitsfehler: Unter dem Strich habe LANXESS mit 87 Mio. Euro fast 55 Prozent weniger als im Vorjahr verdient. Ein Grund: Die Integration von Chemtura. Hinzugekommen sei eine einmalige Belastung durch die US-Steuerreform. Bereinigt um diese und einige andere Effekte habe der Überschuss um 54 Prozent auf 379 Mio. Euro zugelegt.An der Börse seien Jahreszahlen angesichts eines verhaltenen Ausblicks allerdings in den Hintergrund gerückt. Denn LANXESS erwarte für 2018 nur einen leichten Anstieg des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie vor Sondereinflüssen. Einen konkreten Ausblick wolle LANXESS mit Vorlage der Zahlen vom ersten Quartal am 4. Mai geben. Offenbar Grund genug für Anleger, das Weite zu suchen. Binnen Monatsfrist sei der MDAX-Wert um fast fünf Prozent abwärts gerauscht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: