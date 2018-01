Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

71,84 EUR +0,10% (18.01.2818, 08:45)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 75 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (18.01.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Das gesamte letzte Jahr habe die LANXESS-Aktie innerhalb der seitlichen Schiebezone zwischen knapp 60 EUR auf der Unter- und gut 80 EUR auf der Oberseite verharrt. Jüngst sei dem Titel nun die "bullishe" Auflösung dieses grundsätzlich eher trendbestätigenden Kursmusters gelungen. Der Ausbruch werde dabei durch das höchste Handelsvolumen seit November bestätigt, wodurch das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite reduziert werde.Aus charttechnischer Sicht noch wichtiger sei aber zweifelsfrei die Tatsache, dass das Papier damit gleichzeitig das Hoch von 2013 (69,99 EUR) passiert habe und ein neues Rekordhoch habe verbuchen können. Letztere Weichenstellung sorge für eines der besten Signale der technischen Analyse. Aus der Höhe der Schiebezone ergebe sich nun ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von rund 80 EUR. Unter dem Strich laufe die LANXESS-Aktie bereits seit sieben Jahren seitwärts, woraus sich langfristig noch ein deutlich größeres Anschlusspotenzial ergebe.Als Absicherung bieten sich die oben genannten Ausbruchsmarken bei gut 70 EUR an, wodurch sich gleichzeitig ein günstiges Chance/Risiko-Verhältnis ergibt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 18.01.2818)XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:71,38 EUR -1,16% (17.01.2018, 17:35)