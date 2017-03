ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.700 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 54 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (29.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktie: Deutliche Gewinnsteigerung in Q1/2017 zu erwarten - AktienanalyseDer Umsatz des Spezialchemiekonzerns LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) stieg in Q4/2016 um 6% auf 11,806 Mrd. Euro, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das adjustierte EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) habe nach Unternehmensangaben um 21,2% auf 183 Mio. Euro verbessert werden können. Die entsprechende Marge sei laut Management von 8,4% auf 9,6% gestiegen. Das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2016 habe 995 Mio. Euro betragen und am oberen Rand der Unternehmensprognose mit einer Spanne von 960 Mio. bis 1 Mrd. Euro gelegen. Für das erste Quartal 2017 prognostiziere das Unternehmen einen deutlichen Anstieg beim adjustierten EBITDA in Höhe von 20% auf 300 bis 320 Mio. Euro.LANXESS habe das abgelaufene Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen. Das neue Jahr dürfte nach Erachten der Analysten der DZ BANK positiv beginnen. Die Analysten würden ein starkes erstes Quartal erwarten. Dies liege ihrer Meinung nach vor allem an einer hohen Nachfrage in Asien für Synthesegummi. Im Zuge der steigenden rohöl-basierten Materialkosten könne das Unternehmen nach Ansicht der Analysten die Verkaufspreise voraussichtlich erhöhen. (Ausgabe vom 27.03.2017)XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:62,45 EUR +0,66% (29.03.2017, 14:00)Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:62,441 EUR +0,71% (29.03.2017, 13:48)