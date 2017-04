Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

64,691 EUR +3,48% (24.04.2017, 11:24)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.700 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 54 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (24.04.2017/ac/a/d)







Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF).Wie LANXESS am 21. April bekannt gegeben habe, sei die Übernahme von Chemtura bereits erfolgreich und damit etwas schneller als geplant abgeschlossen worden. Nach der schon Anfang Februar erfolgten Zustimmung der überwiegenden Mehrheit der Chemtura-Aktionäre, seien jetzt auch die noch ausstehenden Genehmigungen von den zuständigen Behörden erteilt worden. Durch den Zukauf der Flammschutz- und Schmierstoffadditive werde künftig das Additivgeschäft mit rund 2 Mrd. Euro Umsatz zu einem eigenen Berichtssegment werden und eine wesentliche Säule des "neuen" LANXESS darstellen.Die Neuausrichtung auf ein stabileres Geschäft komme damit gut voran und sollte auch in Zukunft die wesentliche strategische Zielsetzung bleiben. Der im Rahmen der Berichterstattung zu den Gesamtjahreszahlen veröffentlichte konservative und vage Ausblick sollte vor dem Hintergrund des Transaktionsabschlusses und eines erwarteten starken Auftaktquartals im Rahmen der Zahlenvorlage für Q1 nach oben angepasst und konkretisiert werden. Der Analyst habe seine Prognosen unter Berücksichtigung der Konsolidierung von Chemtura erhöht. Die grundsätzlich positive Einschätzung zu dem Wertpapier habe Bestand.