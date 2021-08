XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

59,10 EUR -0,37% (26.08.2021, 11:02)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

59,20 EUR -0,57% (26.08.2021, 11:15)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2020 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (26.08.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Votum für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF).Wenige Wochen nach Vollzug der Emerald-Übernahme (Kaufpreis: 870 Mio. Euro) habe LANXESS eine weitere Akquisition angekündigt. Es sei ein Kaufvertrag mit IFF bezüglich dessen Bereich Microbial Control (bereinigtes EBITDA Gj. 2020: 92 (Gj. 2019: 122; Gj. 2018: 121) Mio. USD) unterzeichnet worden. Bei IFF Microbial Control (IFFMC) handle es sich den Unternehmensangaben zufolge um einen der führenden Anbieter von antimikrobiellen Wirkstoffen und Formulierungen für Materialschutz, Konservierungs- und Desinfektionsmittel. Der Kaufpreis/der Transaktionswert belaufe sich auf 1,3 Mrd. USD bzw. 1,1 Mrd. Euro und solle durch neues Fremdkapital finanziert werden. Innerhalb von vier Jahren sollten Synergien von 35 Mio. USD (bzw. 30 Mio. Euro) generiert werden und bereits im ersten Geschäftsjahr nach Abschluss der Übernahme (für Q2 2022 erwartet) solle sich diese positiv auf das EPS auswirken. Das Aktienrückkaufprogramm (bis zu 500 Mio. Euro; am 10.03.2020 angekündigt, am 12.03.2020 gestartet, am 06.04.2020 ausgesetzt) werde allerdings nicht fortgeführt.Der Zukauf sei nach Meinung des Analysten strategiekonform (stabileres Geschäftsmodell; (normalisierte) EBITDA-Marge: >20% (LANXESS-Ziel: 14% bis 18%); Barmittel-Umwandlungsrate: rund 90% (LANXESS-Ziel: >60%)). Die Transaktions-Multiplikatoren (EV/normalisiertes EBITDA ohne/mit Synergien: 13,0 bzw. 9,6; laut LANXESS normalisiertes EBITDA von IFFMC p.a. = 100 Mio. USD) seien seines Erachtens vertretbar. Dem stünden aber die Aufkündigung des Aktienrückkaufprogramms sowie weitere Sonderbelastungen (2022e bis 2024e: rund 30 Mio. Euro) gegenüber.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von unter 10% lautet das Votum für die LANXESS-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 63,00 Euro belassen. (Analyse vom 26.08.2021)Börsenplätze LANXESS-Aktie: