Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.500 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (12.03.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) von 66 Euro auf 45 Euro.Das operative Zahlenwerk für das Q4/2019 habe sich alles in allem im Rahmen der Analystenprognosen bewegt. Das EPS (bereinigt/berichtet) sei hingegen deutlich hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr 2019 sei erfüllt worden (in der unteren Hälfte der Zielspanne). Der Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr (+6% y/y) habe der Analystenprognose entsprochen. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr, der Covid-19-Belastungen berücksichtige, impliziere einen Ergebnisrückgang (bereinigtes EBITDA) und sei hinter der bisherigen Analystenprognose zurückgeblieben. Die Strategie sowie die Finanzziele (bis 2021) seien erneut bestätigt worden. Die bereinigte EBITDA-Marge habe in 2019 auch inkl. der margenschwachen Lederchemie (stehe zum Verkauf) das zweite Jahr in Folge im Zielkorridor gelegen.Darüber hinaus habe LANXESS ein Aktienrückkaufprogramm (bis zu 500 Mio. Euro bzw. bis zu 10% des Grundkapitals) angekündigt. Die Konjunkturunsicherheiten (v.a. wegen Covid-19) seien aktuell hoch. Diermeier habe seine Erwartungen angepasst (u.a. berichtetes EPS 2020e: 10,22 (alt: 10,85) Euro; berichtetes EPS 2021e: 4,38 (alt: 4,14) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die LANXESS-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 12.03.2020)Börsenplätze LANXESS-Aktie: