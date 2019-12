Wien (www.aktiencheck.de) - Mit dem Handelsabkommen USA-China (im Endeffekt eher ein Waffenstillstand, der aber zumindest weitere Zollanhebungen vorerst vom Tisch nimmt und sogar einen kleinen Teil der bisherigen Strafzölle aufhebt) ist ein kurzfristiges Risiko für unser bullishes Aktienmarktbild vom Tisch, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Aktienmärkte hätten ein solches Ergebnis zwar in den letzten Tagen mit starken Kursanstiegen schon teilweise vorweggenommen - trotzdem reiche es heute Morgen in Asien für neue Acht-Monats-Hochs und auch die europäischen Futures würden für heute Morgen eine rund 0,5% stärkere Eröffnung nahe legen (US S&P 500 Future +0,3%). Relativ verhalten dagegen die chinesischen Börsen, die heute trotz stärkerer Industrieproduktionsdaten nur knapp im Plus lägen.



Heute würden vor allem die Industrie-PMIs aus der Eurozone (+ DE) spannend: Erwartet würden sie seitwärts bis leicht fester, was für das optimistische Marktbild der Analysten der Raiffeisen Bank International AG völlig ausreichend sei (nur ein Einbruch auf neue PMI-Tiefs wäre damit nicht kompatibel, wofür es aber keinen Grund gebe). Im Zuge des allgemein stark gestiegenen Risikoappetits und Konjunkturoptimismus hätten auch Industriemetalle und Öl in den letzten Tagen kräftig zugelegt - der Goldpreis habe sich trotzdem erstaunlich fest bei aktuell USD 1.477 gehalten. (16.12.2019/ac/a/m)



