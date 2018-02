New YorkWien (www.aktiencheck.de) - Was den jüngsten globalen Aktienmarktrückgang (ausgelöst in den USA) betrifft, so halten wir nach wie vor an der Ansicht fest, dass die Kurskorrektur die Märkte attraktiv für ein Aktienengagement auf Quartals- und Jahressicht macht, weshalb wir unsere Empfehlungen für alle von uns gecoverten Aktienindices auf "Kauf" hochstuften, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. S&P 500 (als Taktgeber für die globalen Börsen), das mit Schlusskurs gestern ausgelöst worden sei. Das Kaufsignal basiere auf der impliziten Volatilität (VIX) des S&P 500, und werde ausgelöst, wenn diese implizite Volatilität in einer Aktienmarktkorrektur stark ansteige (Angst am Markt) und anschließend wieder signifikant sinke (Kaufinteresse kehre zurück). Mit Schlusskurs gestern (14.02.) sei die implizite Volatilität ausreichend zurückgegangen, um ein solches kurzfristiges Kaufsignal auszulösen.Das Signal habe es nicht zum Ziel, das Tief der Korrektur zu timen, sondern werde erst ausgelöst, wenn der Markt bereits wieder etwas nach oben drehe (um zu vermeiden "ins fallende Messer zu greifen"). Es solle also vor allem helfen in einer Korrektur nicht zu früh zuzugreifen, und das kurzfristige weitere Rückschlagspotenzial zu minimieren. In den internen "Out-of-Sample"-Tests der Analysten sei z.B. in den letzten (kleineren) Korrekturen ein Kaufsignal jeweils (erst) am 20.11.2017 bzw. am 22.08.2017 getriggert worden.Streng betrachtet gelte das Kaufsignal (nur) für zehn Handelstage - bei den letzten Signalen habe die anschließende Kurserholung aber sogar deutlich länger gedauert. Wichtige Einschränkung: Dieses Kaufsignal habe die letzten Jahre (In-Sample) recht gut funktioniert, allerdings nur in einem intakten Bullenmarkt! In einem längere Zeit stark fallenden Bärenmarkt (nicht die Analysten-Erwartung für die nächsten Quartale) würde dieser Indikator dagegen Fehlsignale liefern und rasch ausgestoppt werden (Tagesschlusskurs unter dem intra-day Tief der vorangegangenen Korrektur). (15.02.2018/ac/a/m)