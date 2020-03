Boston (www.aktiencheck.de) - Inmitten des starken Ausverkaufs geben die Faktorrenditen den Anlegern einen Hoffnungsschimmer, so Marija Veitmane, Multi Asset Class Research bei State Street Global Markets.Gold schien in der vergangenen Woche seinen Status als sicherer Hafen zu verlieren und war gegen den Volatilitätsschock nicht immun, so Benjamin Jones, Multi Asset Research bei State Street Global Markets. Während die Angst die Märkte erfasst habe, sei es in jeder Börsen-Sitzung um fast 9% gefallen - der größte wöchentliche Rückgang seit 1983. Einige Manager, die Margin-Forderungen erfüllen oder Verluste in anderen Vermögenswerten abdecken müssten, seien höchstwahrscheinlich der Grund dafür, dass Gold-ETFs ihre ersten wöchentlichen Abflüsse seit Januar verzeichnet hätten. Aber die längerfristige Unterstützung für Gold sei nach wie vor stark.Die Zentralbanken würden die Zinssätze im Zuge der COVID-19 notfalls auf Null senken. Es wäre ein Wunder, wenn die Zentralbanken bald einen Kurswechsel vornehmen würden, da die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus auch dann bestehen bleibe, wenn die Fallzahlen zu sinken beginnen würden. Infolgedessen seien die Realrenditen in den USA unter das Niveau von 2011 gefallen und würden niedrig bleiben. Das sollte Gold in den kommenden Monaten unterstützen. (17.03.2020/ac/a/m)