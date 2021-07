Wien (www.aktiencheck.de) - Bei den Aktien chinesischer Konzerne mit US-Börsennotiz ging der jüngste Kursrutsch ungebrochen weiter, nachdem Chinas Regierung zuletzt für diese eine deutlich schärfere Kontrolle angekündigt hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch die Aktien der Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) seien gestern unter Abgabedruck gestanden. Zahlreiche US-Bundesstaaten hätten wegen angeblich wettbewerbswidrigen Verhaltens Klage eingereicht. Den Klägern zufolge habe das Unternehmen Konkurrenten aufgekauft und versuche mit restriktiven Verträgen, ein Monopol beim App-Store für sein Smartphone-Betriebssystem Android zu bewahren. Die Aktien hätten 1,1% nachgegeben.Ein positiver Ausreißer seien unter den Nebenwerten die Aktien von Virgin Galactic (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) mit einem Kurssprung um 17% gewesen. Firmengründer Richard Branson wolle am Wochenende für einen Testflug selbst in eines der Weltraumflugzeuge des Unternehmens steigen. Der britische Milliardär wolle mit seiner Firma kommerzielle Weltraumflüge anbieten. (09.07.2021/ac/a/m)