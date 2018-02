Der US-Rentenmarkt erkenne endlich, dass eine Rezession unwahrscheinlich sei. Er passe sich schnell dem prognostizierten Szenario von drei FED-Zinserhöhungen in diesem Jahr sowie drei weiteren 2019 an. Steigende Anleiherenditen laufen, ein Stück weit, synchroner zu steigenden Aktienkursen würden. Für die Zukunft erwarten die Experten der Candriam Investors Group eine weitere Normalisierung, die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen könnte im laufenden Jahr 3 Prozent erreichen.



Investitionsboom und Produktivitätssteigerung (15 Prozent Wahrscheinlichkeit):



Die Steuerreform führe dazu, dass Unternehmen dauerhaft mehr investieren würden (jeweils +10 Prozent 2018 und 2019) und die Produktivität stark anziehe. In diesem Umfeld bleibe die Inflation schwach und die FED halte an ihrem Plan fest. Die Gewinne sowie die Aktienkurse würden weiter steigen. Auch die langfristigen Zinsen würden steigen, während die potenzielle Wachstumsrate nach oben zeige und nicht zu einer Verlangsamung der Wirtschaft führe.



"Inflationsangst" und Aktienmarktzerfall (25 Prozent Wahrscheinlichkeit):



Die Märkte würden plötzlich glauben, dass die FED der Entwicklung hinterherhinke, und würden einen Inflationsschub befürchten. Die langfristigen Zinsen würden deutlich steigen und Verluste an den Aktienmärkten auslösen. Diese Angst basiere hauptsächlich auf Inflationserwartungen und nicht auf tatsächlichen Inflationsdaten.



Außerhalb der USA gebe es jedoch kaum Anzeichen für Inflationsdruck. Insbesondere in der Eurozone unterscheide sich die Situation erheblich, da sich die Inflation voraussichtlich nur sehr langsam dem EZB-Ziel von 2 Prozent annähern werde. Die für den Januar veröffentlichten Daten hätten den schleppenden Inflationsverlauf bestätigt: Der jährliche Verbraucherpreisindex (CPI) sei auf 1,3 Prozent gefallen. Auch der Wechselkursanstieg des Euro in den letzten zwölf Monaten wirke Spannungen entgegen. (07.02.2018/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Nadège Dufossé, Head of Asset Allocation bei der Candriam Investors Group, gibt ihre Einschätzung zu den Kursstürzen an den globalen Aktienmärkten.Die Kursstürze an den Börsen hätten diese Woche einen großen Teil der 2018 bisher auf den Aktienmärkten erzielten Gewinne wieder ausgelöscht. Die Aktienkurse seien im Januar zu stark und zu schnell gestiegen. Und einige der Stimmungsindikatoren hätten zuletzt ein zu optimistisches Bild gezeichnet. Die Gründe für die aktuellen Verkäufe seien jedoch eher technischer als fundamentaler Natur. Die wachsende Angst der Anleger vor einem Ende der so genannten Goldilocks-Periode sei nicht gerechtfertigt und Candriam gehe davon aus, dass die unterstützenden Fundamentaldaten die Oberhand behalten würden.Candriam halte für die USA 2018 bis 2019 drei Szenarien für wahrscheinlich: