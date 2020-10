München (www.aktiencheck.de) - "Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen". Dieses verschiedenen Urhebern zugeschriebene Zitat beschreibt die aktuelle Stimmung an den Aktienmärkten recht gut, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG. DAX , der MSCI World oder der STOXX 600 würden sich seit Monaten in einer Seitwärtsbewegung befinden, die neben vorsichtigem Optimismus auch viel Unsicherheit und Unentschlossenheit zum Ausdruck bringe. An dieser unentschlossenen Grundstimmung dürfte sich so schnell auch nichts ändern. Im Gegenteil: Die Störfeuer würden zunehmen, die Nervosität steige leicht. Dabei gehe es nicht "nur" um wieder breitflächig steigende Corona-Infektionszahlen, sondern auch um einen möglicherweise ungeregelten Brexit und die anstehende US-Präsidentschaftswahl.Vorerst scheine das Kurspotenzial damit ausgeschöpft. Echte Ausbruchssignale nach oben werde es beim DAX erst wieder oberhalb von 13.500 Punkten geben, beim MSCI World oberhalb von 600 Punkten und beim STOXX 600 ab 380 Punkten. Umgekehrt würden erst leichte Rücksetzer wie zum Beispiel beim DAX auf 12.000 Punkte wieder Gelegenheit für antizyklische Zukäufe bieten.Die klarsten Signale für steigende Kurse würden derzeit nur vom Gold ausgehen. Seit Monaten sei hier der Aufwärtstrend intakt. Leichte Rückgänge beim Goldpreis seien alles andere als eine Trendwende. Hier handele es sich vielmehr um eine konstruktive Konsolidierung, die Möglichkeiten zum Einstieg beziehungsweise zum Ausbau von Positionen biete. (19.10.2020/ac/a/m)