Bonn (www.aktiencheck.de) - Durch die mittlerweile zielgerichteteren Coronavirus-Maßnahmen können die Unternehmen in vielen Wirtschaftsbereichen ihre Geschäfte wieder ohne größere Einschränkungen tätigen, so die Analysten von Postbank Research.



Da viele Menschen aber nach wie vor versuchen würden die Abstandsregeln einzuhalten und für viele Regionen weiterhin Reisewarnungen bestünden, lägen die Passagierzahlen der Luftfahrtbranche noch immer am Boden. Laut der Internationalen Luftverkehrs-Vereinigung (IATA) lägen die Flugbuchungen für das vierte Quartal derzeit 78 Prozent unter dem Vorjahresniveau.



Während die Aktienkurse von Industrieunternehmen im September in Euro um drei Prozent hätten zulegen können, hätten Titel von Fluglinien knapp zwei Prozent verloren. Erneut steigende Infektionszahlen in Europa würden eine Kurserholung weiter in die Ferne rücken lassen. Laut IATA würden die Cashbestände der Fluggesellschaften im Schnitt nur noch für ein halbes Jahr reichen, mit einer Normalisierung des Luftverkehrs rechne der Dachverband der Fluggesellschaften aber nicht vor 2024. (01.10.2020/ac/a/m)



