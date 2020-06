Paris (www.aktiencheck.de) - Anfang März hat die Ausbreitung des Coronavirus nicht nur die Notierungen an den Aktienmärkten kräftig gedrückt, auch der Kupferpreis hat ordentlich Federn gelassen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zwar gebe es durchaus einige gute Gründe, weshalb der Kurs des Industriemetalls seinen Aufwärtstrend fortsetzen könnte. So werde die Wirtschaft im zweiten Quartal wohl wieder peu à peu Fahrt aufnehmen - vorausgesetzt, die befürchtete zweite Coronawelle bleibe aus. Hinzu komme, dass China Medienberichten zufolge im April 460.000 Tonnen Kupfer importiert habe und damit mehr als im Vormonat und Vorjahr. Zudem könnte der Kurs von den zahlreichen Konjunkturpaketen profitieren, die - um die darniederliegende Wirtschaft anzukurbeln - künftig immer mehr Staaten auf den Weg bringen dürften. Aber: Damit der Kupferpreis nachhaltig steige, müssten wohl zunächst einmal das Überangebot und die nach wie vor gut gefüllten Lagerbestände abgebaut werden.Auf mittlere Sicht könnte der Kupferpreis aber durchaus Luft nach oben haben. Grund sind die coronabedingt rückläufigen Investitionen, die über kurz oder lang das Angebot belasten und damit einhergehend den Kupferkurs beflügeln könnten, so die Analysten der BNP Paribas. (12.06.2020/ac/a/m)