Paris (www.aktiencheck.de) - Kupfer ist in den vergangenen Monaten zu einem Trendmetall geworden, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe vom "Märkte & Zertifikate weekly".Vorsicht vor hoher VolatilitätDie International Copper Study Group (ICSG) sehe Kupfer in einem Angebotsüberschuss. 2020 habe China besonders viel des Industriemetalls nachgefragt und auf Halde gelegt. Diese Nachfrage werde heute deutlich geringer ausfallen, so die ICSG. Hinzu komme, dass die Minenproduktion und auch die Raffinadeproduktion deutlich ansteigen sollten. Nach den rasanten Kursanstiegen der vergangenen Monate und der im Jahr 2021 mindestens ausgeglichenen Marktsituation könnten Anleger daher bei Kupfer vorsichtiger werden. Zwar könnten neuerliche Investitionen in Infrastruktur und vor allem auch die stetig steigende Nachfrage rund um die Elektromobilität den Kupferpreis perspektivisch anschieben, doch sei die Börse keine Einbahnstraße: Nach den Kursgewinnen zuletzt stehe bei Kupfer eine Korrektur im Raum. Wer bereits positioniert sei, könne womöglich über Teilverkäufe nachdenken. Wer Kupfer attraktiv finde, warte den Kursverlauf ab und positioniere sich entsprechend. Doch Vorsicht: Korrekturen könnten kurz und heftig ausfallen. (07.05.2021/ac/a/m)