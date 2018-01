Paris (www.aktiencheck.de) - Kaum ein Industriemetall reagiert so sensibel auf konjunkturelle Entwicklungen wie Kupfer, so die Experten der BNP Paribas in der aktuellen Ausgabe "Märkte & Zertifikate weekly".Gute Nachrichten schon eingepreistKurzfristig sollten Anleger aber dennoch keine allzu großen Kurssprünge erwarten, schließlich habe Kupfer in den vergangenen zwölf Monaten bereits rund 22 Prozent an Wert zugelegt. Dass die International Copper Study Group 2018 ein geringeres Angebotsdefizit erwarte als 2017, könnte das kurzfristige Kurspotenzial ebenfalls begrenzen. (19.01.2018/ac/a/m)