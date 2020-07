Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Paris (www.aktiencheck.de) - Dass die Märkte mitunter zu Übertreibungen neigen, belegt eindrucksvoll der Kursverlauf von Kupfer, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Das Industriemetall sei im Zuge der Corona-Pandemie gleich zwei Mal abgestürzt: Zunächst sei im Januar die vor dem Hintergrund der Krise schwindende Nachfrage aus Asien zum Anlass für Verkäufe genommen worden, und schließlich im März die Folgen für die Weltwirtschaft. Im Sektor habe sich Angst breitgemacht. Kupfer schien - diesen Eindruck legte zumindest das Ausmaß der Korrektur nahe - so unattraktiv zu sein wie nie zuvor, so die Analysten der BNP Paribas. Doch schon nach einigen Wochen hätten erfreuliche Meldungen über ein Comeback Chinas dafür gesorgt, dass der Kupferpreis nach und nach angezogen habe. Inzwischen sei aus der Erholungsbewegung sogar eine beeindruckende Kursrally geworden - aktuell notiere Kupfer auf dem Niveau von Ende Januar.



Nun würden sich die Stimmen mehren, die in Kupfer gar das Metall der Zukunft sehen würden. Kupfer werde beispielsweise im Zusammenhang mit neuen Stromtrassen ebenso gebraucht wie für neue Datenautobahnen oder hygienische Oberflächen, beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln. Kurzfristig schiebe zudem das vor Kraft strotzende China den Kupferpreis an, das im Zuge der Krise massiv die Staatsausgaben hochgefahren habe. Angesichts der jüngsten Rally sollten Anleger zwar langsam vorsichtig werden, doch spreche für Trader nichts dagegen, den intakten Trend auch weiter zu begleiten. Wegen der Pandemie könne es immer auch zu Störungen des Angebots kommen, was den Kurs stützen könne. Nach einem turbulenten Jahr scheine eines klar zu sein: Kupfer habe die Krise hinter sich gelassen. (03.07.2020/ac/a/m)



