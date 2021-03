Paris (www.aktiencheck.de) - Immer wenn rund um den Erdball gebaut, konstruiert oder investiert wird, zeigt der Kupferpreis darauf eine Reaktion, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Umfeld bleibe positivKupfer sei bei nahezu allen wichtigen Zukunftsprojekten essenziell. Ob im Baugewerbe, in Elektroautos oder deren Ladesäulen - die Welt komme ohne Kupfer nicht aus. Wenn nun nach und nach die Normalität zurückkehre, dürfte das den Kupferpreis zusätzlich anschieben. Zwar dürften die Kurse einen großen Teil der Euphorie bereits vorweggenommen haben, doch spreche auch das Handeln der Notenbanken für Kupfer und Rohstoffe im Allgemeinen: Sowohl die FED als auch die EZB hätten zuletzt ihren geldpolitisch lockeren Kurs bestätigt. Zudem gebe es auch in Europa Bestrebungen, bei der Inflation künftig weniger eine starre Marke, sondern einen Korridor als Zielzone zu akzeptieren. Dass das stimulierende Umfeld für Kupfer bald nicht mehr gegeben sei, erscheine daher eher unwahrscheinlich. Kupfer sei Zukunftsmetall, Inflationsschutz und - was an der Börse oftmals am wichtigsten sei: Kupfer liege im Trend. (19.03.2021/ac/a/m)