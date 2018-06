München (www.aktiencheck.de) - Der Kupferpreis bewegte sich zu Wochenbeginn auf einem Drei-Wochentief bei 6.770,00 US-Dollar je Tonne, so das Vontobel Zertifikate-Team in einer aktuellen Rohstoffkolumne.Experten würden davon ausgehen, dass es für das rote Metall noch weiter bergab gehen könnte. Zu dieser Einschätzung würden einerseits schwächere Wirtschaftsdaten aus China führen. Aktuelle Daten zur chinesischen Industrieproduktion, zu Investitionen und Einzelhandelsumsätzen könnten auf eine Abschwächung der Konjunktur in dem für den Kupfermarkt besonders wichtigen Nachfragerland hindeuten.Hinzu komme der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China. "Wir gehen davon aus, dass sich die chinesische Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte abkühlen wird, sodass es einen fundamentalen Grund für niedrigere Kupferpreise gibt", habe Caroline Bain, Analystin bei Capital Economics, zu Reuters gesagt. Vieles hänge auch von den neuen Nachrichten aus den USA und China bezüglich des Handelskonflikts ab, so Bain. "Jede weitere Eskalation dürfte die Kupferpreise weiter abwärts schicken". (Ausgabe vom 26.06.2018) (28.06.2018/ac/a/m)