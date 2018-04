Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Paris (www.aktiencheck.de) - Zwar weist der Kupfer-Future auf Wochensicht auf kleines Plus auf, tendenziell ging es mit dem Kurs des Industriemetalls zuletzt aber im Fahrwasser der allgemeinen Verunsicherung eher abwärts, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Nicht nur die Stimmung an den Aktienmärkten dürfte der Kupfernotierung zu schaffen gemacht haben. Auch ein zwischenzeitlich an Stärke gewinnender Dollar habe die Attraktivität des Metalls sicherlich reduziert. Die Nachricht, dass die chinesische Kupferproduktion in den ersten beiden Monaten 2018 auf Hochtouren gelaufen sei, dürfte den Kurs ebenfalls nicht gerade beflügelt haben. Medienberichten zufolge hätten chinesische Hersteller im Januar und Februar knapp 1,5 Millionen Tonnen Kupfer produziert.



Über kurz oder lang spreche aber einiges dafür, dass der Kupferpreis wieder an Wert zulegen könnte. Zum einen dürfte eine wieder abnehmende Risikoaversion auch den Kupferkurs stützen. Mittelfristig würden aber vor allem die rund um den Globus geplanten oder bereits laufenden Infrastrukturmaßnahmen Fantasie in den Kurs bringen, wobei insbesondere die gigantische "Belt-and-Road-Initiative" (Seidenstraßenprojekt) enorme Mengen an Kupfer benötigen werde. Wie viel Geld tatsächlich in das bis wahrscheinlich Mitte des Jahrhunderts laufende Projekt fließen werde, sei wohl kaum seriös zu prognostizieren; Experten würden jedoch mehrere Billionen Dollar erwarten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kupfermarkt daher auch in den kommenden Jahren ein Angebotsdefizit aufweisen werde - 2018 solle das Defizit laut der International Copper Study Group 100.000 Tonnen betragen -, erscheine daher recht hoch. (06.04.2018/ac/a/m)