Paris (www.aktiencheck.de) - Rauf, runter und wieder rauf - Kupfer hat im Wochenverlauf eine Berg- und Talfahrt hinter sich, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zwar sei nicht auszuschließen, dass der Kupferkurs kurzfristig wieder kräftig zulege, doch sehr wahrscheinlich erscheine dieses Szenario derzeit nicht. Grund: Der Ukraine-Krieg, steigende Zinsen, ein robuster Dollar und Lieferkettenprobleme seien nur einige Entwicklungen, die den globalen Wirtschaftsmotor und somit auch den Kupferkurs derzeit belasten würden. Hinzu komme: Sei der Kupfermarkt im vergangenen Jahr noch von einem Angebotsdefizit in Höhe von 439.000 Tonnen geprägt gewesen, rechne die International Copper Study Group für dieses Jahr mit einem Angebotsüberhang von 142.000 Tonnen.Und auch im kommenden Jahr würden die Experten der International Copper Study Group einen Angebotsüberschuss erwarten - und zwar in Höhe von 352.000 Tonnen. Aber: Auf mittlere und lange Sicht könnte der Kurs des Industriemetalls durchaus eine Menge Potenzial nach oben haben. Neben den zahlreichen bereits gestarteten und in Aussicht gestellten globalen Infrastrukturprojekten sei das Metall auch im Bereich der alternativen Energien nicht wegzudenken. Der weltweite Trend zu saubereren Energien und Elektrofahrzeugen dürfte die Nachfrage nachhaltig stärken - und Anlegern Chancen bieten. (20.05.2022/ac/a/m)