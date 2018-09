In China habe man bereits auf die Wachstumsabschwächung mit geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen reagiert. Zum Beispiel habe die chinesische Notenbank (PBoC) die Senkung des Mindestreservesatzes um 50 Basispunkte auf 15,5% angekündigt, wodurch dem Markt zusätzliche Liquidität in Höhe von etwa 700 Milliarden Renminbi (RMB) zugeführt werde. Zudem habe die chinesische Finanzaufsicht Banken angewiesen, die Kreditvergabe an Infrastrukturprojekte und Exportunternehmen zu erhöhen.



Bei einem Blick auf die Fundamentaldaten seien dagegen bisher keine Bremsspuren zu erkennen. Im Gegenteil: Im vergangenen Vierteljahr hätten sich diese weiter verbessert. Während die Lagerbestände bei Kupfer an den chinesischen Warenterminbörsen Anfang Juni noch auf einem Mehrjahreshoch verharrt hätten, seien diese in der Zwischenzeit kräftig auf ein Mehrjahrestief gesunken. Dies spreche nach Erachten der Analysten der HSH Nordbank AG für eine anhaltend robuste Nachfrage nach Kupfer.



Per Saldo würden sie feststellen, dass der herrschende Pessimismus an den Märkten für Industriemetalle übertrieben sei. Daher würden sie ihre allgemein konstruktive Sicht bei Industriemetallen insgesamt und bei Kupfer im Speziellen beibehalten.



Die Kupferpreise sollten in den kommenden sechs Monaten bei 7.000 US-Dollar/Tonne notieren werden, auf Jahresfrist auf 7.500 US-Dollar/Tonne im Jahr 2020 bei durchschnittlich 8.000 US-Dollar/Tonne liegen. (04.09.2018/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Es war kein Sommer zum Entspannen an den Märkten für Industriemetalle, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die Kupferpreise seien in den vergangenen zweieinhalb Monaten massiv unter Druck geraten und würden gegenwärtig 15 % unter den Höchstständen von Anfang Juni notieren. Ursächlich hierfür - wie dies bei so vielen Assetklassen der Fall sei - sei die anhaltende Sorge vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China sowie vor einer Wachstumsabkühlung in den Emerging Markets. Diese Sorgen seien nicht unberechtigt, denn das globale Wachstum habe in der Tat in den vergangenen Monaten spürbar an Schwung verloren, während der US-Dollar gegenüber nahezu allen Währungen in den vergangenen sechs Monaten aufgewertet habe. Hoffnung mache dagegen, dass die ersten verfügbaren Stimmungsindikatoren für das dritte Quartal eine Stabilisierung bei der Wachstumsdynamik andeuten würden.