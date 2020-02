SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kühne + Nagel-Aktie:

142,80 CHF -4,45% (27.02.2020, 10:26)



ISIN Kühne + Nagel-Aktie:

CH0025238863



WKN Kühne + Nagel-Aktie:

A0JLZL



Ticker-Symbol Kühne + Nagel-Aktie:

KNIA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Kühne + Nagel-Aktie:

KNIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Kühne + Nagel-Aktie:

KHNGF



Kurzprofil Kühne + Nagel (AG & Co.) KG:



1890 von August Kühne und Friedrich Nagel in Bremen gegründet, zählt Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF) heute mit mehr als 1.300 Niederlassungen in über 100 Ländern und rund 76.000 spezialisierten Mitarbeitern zu den erfolgreichsten Unternehmen der Logistikbranche.



Die Kühne + Nagel Gruppe ist weltweit größter Seefrachtspediteur im FCL- und LCL-Bereich sowie zweitgrößter Luftfracht-Logistikanbieter. Im europäischen Overland-Sektor zählt Kühne + Nagel zu den fünf führenden Anbietern. Weltweit verfügt das Unternehmen über 10,6 Millionen Quadratmeter eigene Lagerfläche und ist damit die Nummer 2 in der Kontraktlogistik.



Kühne + Nagel Deutschland beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Der Hauptsitz ist in der Hamburger HafenCity. (27.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Kühne + Nagel-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach 4Q19-Ergebnissen sein Anlageurteil für die Aktie des Logistik- und Gütertransportunternehmens Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF).Der Bruttogewinn im 4Q19 liege 2% unter den Analysten- und den Konsenserwartungen, EBIT und Reingewinn würden die Konsenserwartungen um 3% übertreffen, würden aber die Analystenprognose um 2%/3% verfehlen. Das EBIT habe von einem einmaligen Veräußerungsgewinn von CHF 67 Mio. profitiert.Das Wachstum des Seefrachtvolumens habe sich im 4Q auf 1,6% (4,3% in 9M19) verlangsamt. Der BG/TEU sei gesunken, sodass das EBIT 15% unter den Erwartungen gelegen habe (5% unter Konsens). Das Luftfrachtvolumen sei erneut um 3,9% gesunken und auch der BG/kg sei zurückgegangen, sodass das EBIT um 34% (-21% J/J) verfehlt worden sei. Die Konversionsmargen im See- und Luftfrachtgeschäft seien schwächer als erwartet gewesen. Der Umsatz im Landfrachtgeschäft sei um 1,7% gestiegen, aber das EBIT sei zurückgegangen und habe 34% unter den Prognosen gelegen.Kühne + Nagel setze die Rationalisierung und Optimierung seines CL-Geschäftsportfolios fort und erziele so deutliche Ertragsverbesserungen. Das starke EBIT (+138% ggü. VTe) basiere jedoch vor allem auf einem Einmalgewinn.Die Betriebsergebnisse hätten sich im 4Q verschlechtert, und angesichts der Lage in China rechne der Analyst im 1Q20 mit einem weiteren Rückgang. Der Marktausblick für 2020 bleibe gedämpft. Kühne + Nagel habe einen hohen FCF erwirtschaftet, der die Erwartungen um 10% übertroffen habe. Trotz des starken FCF werde die Dividende auf CHF 4,00 gesenkt (Kons. 6,10, GJ18: 6,00), um die Wachstumsstrategie in Asien mit potenziell größeren M&A zu unterstützen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kühne + Nagel-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Kühne + Nagel:134,30 EUR -4,00% (27.02.2020, 10:41)