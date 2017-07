SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kühne + Nagel-Aktie:

CHF 169,50 +1,01% (19.07.2017, 09:40)



ISIN Kühne + Nagel-Aktie:

CH0025238863



WKN Kühne + Nagel-Aktie:

A0JLZL



Ticker-Symbol Kühne + Nagel-Aktie:

KNIA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Kühne + Nagel-Aktie:

KNIN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Kühne + Nagel-Aktie:

KHNGF



Kurzprofil Kühne + Nagel:



Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF) ist ein international tätiges Logistik- und Gütertransportunternehmen mit Sitz im Ortsteil Schindellegi der Gemeinde Feusisberg im Schweizer Kanton Schwyz. Die Kernaktivitäten umfassen See-, Luft- und Bahnfracht, Verschiffung auf Flüssen, Dienstleistungen im Versorgungskettenmanagement, Kontraktlogistik, Zollabfertigung, Hafendienstleistungen sowie Spezialservices wie Holz- und Papiertransport, Messespedition, Umzüge, Automobilzuliefer- und Flughafenlogistik und Projektgeschäfte. Kühne + Nagel bietet zudem die Vermittlung von Versicherungen, fachgerechten Verpackungen von Seefracht, Finanzdienstleistungen und Reisebürodienste an. (19.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Kühne + Nagel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Logistik- und Gütertransportunternehmens Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF).Für das GJ17/18 rechne der Analyst neu mit einem Volumenwachstum im Luftfrachtbereich von 18% bzw. 9% (bisher: 7% bzw. 3%), inkl. eines Wachstumsbeitrags von 5% durch die Akquisition von CFI und Trillvane (verderbl. Güter, mit Effekt in H2/2017 und H1/2018, d.h. +10% annual.). Seine Prognose für den Bruttogewinn je kg habe er dagegen von CHF 0,71/0,73 auf CHF 0,68/0,69 gesenkt, um die tieferen Margen bei den verderblichen Güter und den anhaltenden Margendruck in H1/2017 zu berücksichtigen. Das EBIT/BG für GJ 2017/18 erhöhe er für den Luftfrachtbereich um +50/40 Bp. auf 31,2%/31,8%.Im Bereich Seefracht habe der Analyst das erwartete Volumenwachstum von 6%/3% auf 7%/4% angehoben, den BG/TEU jedoch von CHF 341/350 auf CHF 334/348 gesenkt, um die langsamere Margenerholung (hoher Konkurrenzdruck) zu berücksichtigen. Seine Prognose für das EBIT/BG bleibe unverändert bei 31,2% bzw. 31,8%. Seine EBIT-Prognose für GJ 2017/18 steige für Overland von CHF 34/37 Mio. auf CHF 52/49 Mio., die für Contract Logistics von CHF 156/166 Mio. auf CHF 160/173 Mio.Kühne + Nagel habe erneut eine solide Performance mit gutem Wachstum in den Bereichen See- und Luftfracht weit über dem Markt gezeigt. Selbst wenn sich die BG/Einheit-Margen nicht so schnell erholen würden wie zuvor erwartet, dürfte Kühne + Nagel, wenn die Tarife hoch und die Volatilität niedrig bleibe, in der Lage sein, den BG/Einheit mit der Zeit wieder zu steigern. Des Weiteren stimme den Experten die bessere Rentabilität in den Sparten Overland und CL optimistisch.Börsenplätze Kühne + Nagel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Kühne + Nagel-Aktie:153,897 EUR +1,31% (19.07.2017, 09:30)