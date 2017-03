ISIN Kühne + Nagel-Aktie:

Kurzprofil Kühne + Nagel:



Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF) ist ein international tätiges Logistik- und Gütertransportunternehmen mit Sitz im Ortsteil Schindellegi der Gemeinde Feusisberg im Schweizer Kanton Schwyz. Die Kernaktivitäten umfassen See-, Luft- und Bahnfracht, Verschiffung auf Flüssen, Dienstleistungen im Versorgungskettenmanagement, Kontraktlogistik, Zollabfertigung, Hafendienstleistungen sowie Spezialservices wie Holz- und Papiertransport, Messespedition, Umzüge, Automobilzuliefer- und Flughafenlogistik und Projektgeschäfte. Kühne + Nagel bietet zudem die Vermittlung von Versicherungen, fachgerechten Verpackungen von Seefracht, Finanzdienstleistungen und Reisebürodienste an. (01.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Kühne + Nagel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4-Zahlen sein Anlagevotum für die Aktie des Logistik- und Gütertransportunternehmens Kühne + Nagel (ISIN: CH0025238863, WKN: A0JLZL, Ticker-Symbol: KNIA, SIX Swiss Ex: KNIN, Nasdaq OTC-Symbol: KHNGF).Insgesamt überzeuge Kühne + Nagel in einem schwierigen Marktumfeld. Die Ergebnisse hätten sich aufgrund der guten Umsetzung und einigen Sondereffekten weiter gegenüber dem Vorjahr verbessert. Die Dividende sei um 10% auf CHF 5,50 erhöht worden, was über der Analystenschätzung liege und von den Investoren begrüßt werden dürfte. Foeth erwarte weiterhin strukturellen Druck auf die Volumen und Preise. Er erwarte keine großen Änderungen seiner Prognosen.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Kühne + Nagel-Aktie. Das Kursziel laute CHF 146. (Analyse vom 01.03.2017)Börse Stuttgart-Aktienkurs Kühne + Nagel-Aktie:131,542 EUR -1,79% (01.03.2017, 09:11)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Kühne + Nagel-Aktie:139,90 CHF -2,17% (01.03.2017, 10:26)